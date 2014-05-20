قائد اسرائيلي: ترسانة حزب الله لا تقل عن ترسانات الجيوش

قال قائد قسم العمليات العسكرية في الجيش "الاسرائيلي" العميد يؤاف هار ايفن خلال مؤتمر النار في مدينة زخرون يعكوف قرب حيفا ، :" إن الجيش (الاسرائيلي) يبين قوة الردع فيمكن حسم القوة عبر اطلاق نار كثيفة نحو العدو مرة واحدة لحسم المعركة في بدايتها

وحيال حزب الله قال العميد هار ايفن " حزب الله تعاظمت قوته وقدرته العسكرية بشكل كبير جدا فترسانة حزب الله من الاسلحة لا تقل عن بعض الجيوش ، موضحاً أن الحزب لديه اسلحة تصيب اهدافها بدقة كما ان لدى الحزب حقل تجارب ليس بالسيئ في سوريا وأن حزب الله لا يعتبر منظمة ارهابية كلاسيكية فهو يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح .

وقال :" إن العدو من حولنا أدرك بانه لن يحقق انجازات كما كان الوضع في السنوات الاخيرة لذلك غير استراتيجيته من احتلال ارض إلى استخدام نيران كثيفة لعمق الجبهة الداخلية . وأن هذا الامر أصبح سياسة لدى المنظمات (الارهابية) باستهداف الجبهة الداخلية لإسرائيل. معرباً عن امله في أن يحقق جيش الاحتلال قوة ردع أكبر.