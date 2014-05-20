البرازيلي « كاكا » ينجو من موت محقق!

نجا مدافع فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، البرازيلي كاكا، من موت محقق إثر تعرضه لعيار ناري من مسدس ألعاب نارية أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، خلال مباراة فريقه أمام إيه.إي.أل ليماسول، في الجولة الـ36 من بطولة الدوري القبرصي لكرة القدم.



وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب "سيريون أتلتيكو كنترو" أحداثاً مؤسفة بعد أن تعرض مدافع فريق أبويل نيقوسيا، كلاوديانو بيزيرا دا سيلفا المعروف باسم "كاكا"، إلى إصابة برأسه من مقذوف ناري أطلقه أحد المشجعين.



واضطر الحكم لإيقاف المباراة بعد 51 دقيقة من انطلاقها وذلك لدى اصطدام المقذوف الناري برأس "كاكا" الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، ليُنقل اللاعب بعد ذلك على الفور لأقرب مستشفى من الملعب، من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية التي أظهرت حاجته إلى غرز طبية بسبب إصابتين في الرأس.



ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد القبرصي لكرة القدم، عقوبات قاسية بحق نادي إيه.إي.أل ليماسول، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن منافسه أبويل نيقوسيا، وكان بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج ببطولة الدوري.