الاحتلال يقضي بسجن مقدسي 3 سنوات ونصف

قضت محكمة الاحتلال الصهيوني في القدس، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات و 6 أشهر على الشاب ماجد راغب الجعبة 33 عاما، من سكان حارة باب حطة في القدس القديمة.

وذكرت شقيقته بيان الجعبة لمراسلنا بأن قوة من جنود ومخابرات الاحتلال كانت داهمت منزل شقيقها قبل عدة أشهر واعتقلته وصادرت بعض محتوايات المنزل لتنسب له تهمة الانتماء الى منظمات "معادية"، وتمويل نشاطات لحركة "حماس" في القدس، والتبرع بمبالغ مالية لصالح أهالي الاسرى المقدسيين .

ولفتت الجعبة الى أن شقيقها أسير محرر كان اعتقل عدة مرات وهو أب لأربعة أطفال، كما يقبع شقيقه هيثم، 31 عاما في السجن، في حين أُخلي سبيل شقيقه الثالث فادي قبل يومين.