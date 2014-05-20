الاحتلال يهدم مبان مقدسية بحجة عدم الترخيص

باشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم عدة منشآت تجارية في 'حي الخلايلة' قرب قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس.

وقال رئيس لجنة الحي إسماعيل أبو رباح , إن جنود الاحتلال طوقوا الحي وأغلقوا مداخله ومخارجه وباشروا بهدم منشآت تجارية، حيث هدموا حتى إعداد هذا الخبر منجرة ومحل أدوات صحية وبناء.

وأشار أبو رباح إن الطواقم التابعة للاحتلال ما زالت تفرغ المزيد من المنشآت تمهيداً لهدمها، واصفاً هذه الحملة التي يتعرض لها الحي كل عام بالأضخم.

ولفت إلى أن الحي يتعرض لحصار إسرائيلي حيث لا تسمح سلطات الاحتلال بدخول المواد التموينية والغاز إلى الحي منذ مدة.