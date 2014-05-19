إصابة صيادين برصاص زوارق مصرية.. والاحتلال يطلق النار تجاه قارب صيد بغزة

أصيب صيادين فلسطينيين مساء اليوم الاثنين، برصاص الزوارق المصرية قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا جنوب القطاع وفقاً لشهود عيان بأن الزوارق المصري فتحت نيرانها تجاه الصيادين الفلسطينيين ما أدى لإصابة اثنين بجرح متوسطة وتم نقلهما إلى مستشفة أبو يوسف النجار.

وأوضح مراسلنا بأن المصابين هما خليل البردويل وعبد العزيز صبح.

وفي سياق منفصل ذكر موقع واللا نيوز الصهيوني مساء اليوم الاثنين، بأن زورق بحري إسرائيلي أطلق النار نحو قارب صيد فلسطيني مقابل شواطئ غزة بعد أن اجتاز المنطقة المسموح بها لصيد الأسماك.

ووفقا للموقع الصهيوني فقد أطلق جنود البحرية الصهيونية النار في الهواء لإجبار القارب الفلسطيني العودة للمنطقة المسموح بها بالصيد ولم يصب احد من أفراد القارب.

ويعاني صيادو الأسماك من استهداف متواصل من قبل الاحتلال والبحرية المصرية خلال عملهم في عرض البحر برفح جنوب القطاع.