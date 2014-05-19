« هآرتس »: واشنطن ستتعاون مع حكومة الوحدة بشروط..!

نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، قوله إن الإدارة الأميركية تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة بشروط.

وتحدث المسؤول للصحيفة، قائلا "ما دام سيتم إنشاء الحكومة وفقا لشروط اللجنة الرباعية سوف تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون معها"، مضيفا "نريد حكومة فلسطينية تلبي هذه الشروط ولا يهمنا الكيفية التي أنشأت فيها هذه الحكومة، فلدينا القدرة على مراقبة عملها".

وقالت "هآرتس" :إن الرئيس محمود عباس أكد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي التقاه في لندن الأربعاء الماضي، وكذلك لمستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس أن الحكومة الجديدة ستلتزم بالخطة السياسية المتبعة للسلطة مع اللجنة الرباعية وأن الاتفاق مع حماس لن يضر المفاوضات مستقبلا.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه الكلمات منحت الأميركيين الرضا تجاه ما سيفعله الرئيس عباس، مشيرةً لموقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا أنه سيتم التعامل مع الحكومة المقبلة بشرط قبولها شروط الرباعية الدولية.

واعتبرت الصحيفة أن "الموقف الإسرائيلي في هذا الموضوع هو أكثر تطرفا بكثير من الموقف الأميركي والأوروبي"، مشيرة لتقرير سياسي أمني في إسرائيل حول الشروط الإسرائيلية تجاه التعامل مع الحكومة المقبلة والذي يشير إلى توجه حماس للقبول بشروط الرباعية.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في حماس قوله أن حركته "تسعى لأن تكون نموذجا من حزب الله في لبنان بحيث تحافظ على مواقفها السياسية وتكون شريكة في الحكومة دون التخلي مستقبلا عن قوة جناحها العسكري (..) وتسعى إلى أن تولي مسؤولية القضايا المدنية للوزراء مع حفاظها على طاقتها الشعبية ومقاومتها".