قائد إيرانى : لن نسمح للأمريكيين وغيرهم بتجاوز الخطوط الحمراء

أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية البريجادير مسعود جزائرى أن إيران لن تسمح للامريكيين وغيرهم بتجاوز خطوطها الحمراء ولو اقتضى الأمر ستتصدى لهم..مشيرا إلى محاولات للأميريكيين للضغط على الفريق الإيرانى المفاوض وممارسة الابتزاز للحصول على امتيازات فى الشأن النووي.



وفى تقييمه للجولة الرابعة لمفاوضات الحل النهائى حول البرنامج النووى الايرانى التى عقد مؤخرا فى العاصمة النمساوية فيينا على مدى 3 أيام، قال جزائرى - فى تصريح له نقلته وكالة أنباء /فارس/ الإيرانية اليوم الاثنين- "إن امريكا، مع علمها بمسالة ان المعدات العسكرية والدفاعية تعتبر خطوطا حمراء لايران لا يمكن تجاوزها، تسعى من خلال الضغط على الفريق الايرانى المفاوض لممارسة الابتزاز والحصول على امتيازات اكثر فى القضية النووية."



وأكد مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لشؤون التعبئة والثقافة الدفاعية أن الأجانب كالأمريكيين والصهاينة الذين لا يفكرون سوى فى إضعاف وتدمير طهران، لن يتحقق حلمهم هذا.. مضيفا أن أمريكا ارتكبت بسبب الوهم خطأ استراتيجيًا فى الشأن النووى والحظر ضد طهران وتتصور انها قادرة على ارغام طهران على تغيير نهجها.



وأكد القائد الإيرانى أن بلاده قوية وتعرف جيدا سبل الخروج من التحديات.. مضيفا ان امريكا تواجه الكثير من المشاكل فى الداخل وفى المنطقة وسائر مناطق العالم وهزائمها فى العراق وسوريا وافغانستان ماثلة امام انظار المجتمع العالمي.

وشدد المسؤول العسكرى الإيرانى على أن الصمود والمقاومة هما سر الانتصار على أمريكا التى وصفها ببؤرة الشر العالمية.