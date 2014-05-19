« حنيت » منصة لإطلاق قذائف الهاون « الإسرائيلية » متطورة‏

قالت صحيفة معاريف , ان شركة البيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية في مؤتمر ( النار الدولي) للصناعات العسكرية في مدينة زخرون يعكوف قرب حيفا , كشفت اليوم الاثنين عن منظومة ( حنيت) لإطلاق قذائف الهاون حيث يتم وضع المنصة المتطورة على متن جيب عسكري من نوع هامر.

وأشارت معاريف الي انه سيتم افتتاح المؤتمر الخاص بالصناعات العسكرية بالاشتراك مع مجلة ( ازرائيل ديفنس) وبحضور قادة الجيش ووزير الحرب موشية بوغي يعلون.

وقال ضابط إسرائيلي من سلاح المدفعية ان منصة إطلاق قذائف الهاون "حنيت "توفر في عدد الجنود وهي قادرة على المشاركة في معارك في مناطق مأهولة بالسكان أو مناطق مفتوحة.











