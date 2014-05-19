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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مهجة القدس: نقل الأسير المجاهد نهار السعدي لجهة غير معلومة

  • 06:01 - 19 مايو 2014
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أكدت مؤسسة مهجة القدس اليوم، أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية قد قامت بنقل الأسير المجاهد نهار أحمد عبد الله السعدي (32 عام) من سجن ريمونيم إلى جهة مجهولة.

جدير بالذكر أن الأسير نهار السعدي يقبع في العزل الانفرادي منذ ما يقارب العام حيث قررت إدارة مصلحة السجون الصهيونية عزله بتاريخ 21/05/2013م في سجن شطة ومن ثم تم نقله إلى العزل الانفرادي في ريمونيم، وذلك بحجة خطورته الأمنية.

يشار إلى أن الأسير نهار السعدي من مواليد 30/10/1981 وهو أعزب وكان قد اعتقل بتاريخ 07/09/2003 ومحكوم بالسجن 4 مؤبدات و20 سنة وأبرز التهم التي وجهها الاحتلال الصهيوني له الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتوصيل الاستشهادية المجاهدة هبة عازم دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة بتاريخ 19/5/2003م، وأدت لمقتل أربعة صهاينة وإصابة (76) آخرين.

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