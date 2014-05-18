الشيخ خضر عدنان يعلن عن مجموعة من فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين غدا

أعلن الشيخ خضر عدنان، القيادي بحركة الجهاد الاسلامي اليوم الأحد عن سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين غداالاثنين.

و قال القيادي عدنان في تصريح تلقى مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، انه في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، ستعقد ندوة في جامعة بيرزيت حول الإعتقال الإداري و ضرورات مسانداة الأسرى في إضرابهم، بمشاركة كل من الأسرى المحررين: الأسير أسرار سمرين و الأسير المحرر من سجون الإحتلال عصمت منصور، و المحرر الشيخ خضر عدنان.

كما سيغقد الشيخ خضر عدنان، مفجر ثورة الإضراب في سجون الإحتلال إحتجاجا على الإعتقال الإداري، لقاءً لمع مجموعة من المحاميين الأمريكيين في مقر مؤسسة الضمير في رام الله، للشرح تجربة الإضراب عن الطعام.

و بعد صلاه المغرب و أنطلاقا من مسجد مخيم الدهيشة، لجنة أسناد الأسرى المضربين عن الطعام تنظم ندوة للشيخ خضر عدنان في خيمة التضامن بالمخيم للحديث عن الإضراب عن الطعام.