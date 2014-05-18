ظهور ثالث اصابة بفايروس كورونا في أمريكا

أعلن مركز المكافحة والتحكم بالأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو ما يعرف بـ"MERS،" وذلك لرجل من ولاية إيلينوي.

وبين المركز في بيان له اليوم الاحد، أن الإصابة الجديدة تعتبر حالة العدوى الأولى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد اتصال تم بين الإصابة الثالثة ورجل من انديانا سبق وأن تم تشخيص إصابته بكورونا بعد عودته من المملكة العربية السعودية.

وأشار المركز إلى أن الإصابة الجديدة التي لم يكشف عن اسم المريض فيها لم تتقدم بطلب للعناية الصحية وأن وضعه الصحي الحالي جيد.