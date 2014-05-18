الجامعة العربية تكلف القدوة مبعوثاً لليبيا

أعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الأحد تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الخارجية الأسبق في السلطة الفلسطينية ناصر القدوة، بتمثيله في إجراء مشاورات مع الأطراف الليبية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.

وقال العربي في بيان صحفي للجامعة العربية إن مشاورات القدومي ستستهدف وضع استراتيجية عربية شاملة ل"مساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق المصالحة الوطنية الليبية وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي بجميع مكوناته وأطيافه".

وبحسب البيان فإن وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز رحب بهذا التكليف، مؤكداً استعداد الحكومة الليبية للتعاون التام من أجل تسهيل ونجاح مهمة القدوة.

ومن المقرر أن يعقد القدوة خلال زيارته المرتقبة إلى ليبيا سلسلة من المباحثات واللقاءات مع المسئولين الليبيين ومختلف الأطراف الوطنية الليبية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي في ليبيا.

وسبق أن عين القدوة مساعدا لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بعدة شهور.