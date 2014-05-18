« أبو الهول » في الصين

طلبت مصر، السبت، من مندوبها الدائم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد قيام جهة صينية ببناء تمثال شبيه بـ"أبو الهول" في شكل "يشوّه التمثال" ويشكّل"تعديًا على صرح ثقافي إنساني".

وقال وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم إن "التمثال الصيني الذي يحاكي تمثال أبو الهول في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة يشوّه التمثال الأساسي من حيث المقاييس وسمات التمثال المصري الأصلي".

وطالب أعضاء المنظمة العالمية بتطبيق ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة لاتفاق "اليونسكو" الموقع عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي التي تنص على "تعهد كل من الدول الأطراف في هذا الاتفاق ألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي الواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة هذا الاتفاق".

وقال إبراهيم إن "وزارته ستخاطب المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو ايرينا بوكوفا لإطلاعها على أن إعادة إنتاج تمثال أبو الهول تلحق ضررًا بالتراث الثقافي لمصر لأنه مسجل في قائمة التراث العالمي ومحظور على أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث".

كما أكد أنه "سيطلب من وزارة الخارجية مخاطبة سفارة الصين في القاهرة وحضّها على التزام اتفاق اليونيسكو".