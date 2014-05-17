الصحة بغزة: انتهاء أزمة لقاحات الأطفال

أكد مجدي ضهير مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، أن جميع أنواع لقاحات الأطفال الناقصة لديها تم توفيها منذ الخميس الماضي.

وأوضح ضهير في تصريح صحفي أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية والغدة النكافية تم توفيرها، والترتيبات جارية من قبل الوزارة من أجل استقبال كميات أخرى من جميع أنواع اللقاحات لضمان عدم تكرار مشكلة نقصها مرة أخرى.

ولفت ضهير إلى أن لقاح المكورات الرئوية أوشك على النفاذ من مخازن وزارة الصحة، وجاري العمل على توفيره، حيث من المقرر أن يكون موجودا في مخازن الصحة بتاريخ 24 من الشهر الجاري.

ودخل قطاع غزة في الأسبوع الماضي في فصل جديد من فصول المعاناة الصحية بعد انقطاع عدد من لقاحات الأطفال الهامة جدا من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية، وعجز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على توفيرها