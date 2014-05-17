صحة السعودية :ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لـ168 شخصا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 168 حالة وفاة والإصابات إلى 529 بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وذلك منذ سبتمبر 2012 .



وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن "العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 9 حالات وبلغ العدد الكلي للوفيات 5 حالات (5 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا) ليرتفع عدد الإصابات إلى 529 حالة إصابة توفى منهم 168 حالة وفاة حتى الأن.



وأضافت أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا ، حالة واحدة، مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحى للحالات هو "6 حالات مستقرة ، حالة واحدة لا توجد لديها أعراض وحالتان في العناية المركزة" بمناطق الرياض وجدة ومكة المكرمة.