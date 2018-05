« اتفاق هدنة » بين غوغل وآبل بعد حرب شرسة

وقعت المجموعتان العملاقتان "آبل" و"غوغل"، مساء أمس الجمعة، على "هدنة" في حربهما بشأن براءات الاختراع عبر اعلانهما التخلي عن كل الدعاوى "المباشرة" بينهما في هذا الموضوع، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.



واشارت المجموعتان، في بيان مشترك مقتضب تلقته وكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني، الى ان "آبل وغوغل اتفقتا على وقف كل الدعاوى المباشرة المرفوعة حاليا بين المجموعتين".



ولفتت المجموعتان العملاقتان في مجال المعلوماتية الى انهما اتفقتا ايضاً على "العمل معا في بعض المجالات على اصلاحات لبراءات الاختراع". واوضحت "غوغل" و"آبل" ان الاتفاق الموقع بينهما لا يشمل الشهادات المتقاطعة بشأن براءاتهما المتبادلة.



وتنخرط المجموعتان الكبيرتان حالياً بحرب حقيقية بينهما تتعلق ببراءات الاختراع امام محاكم في مختلف انحاء العالم.



وتجسدت هذه الحرب بسيل من الدعاوى المتعلقة بانتهاك براءات الاختراع خلال السنوات الاخيرة، تلتها سلسلة من المحاكمات حظي بعضها بتغطية اعلامية كبيرة.



كذلك رفعت الشركة الاميركية المصنعة للهواتف المحمولة "موتورولا" دعوى قضائية ضد "آبل" في الولايات المتحدة قبل اربع سنوات، فردت الاخيرة باطلاق مسار قضائي مضاد.



وقد ورثت "غوغل" هذا النزاع بعد شرائها قسم الهواتف المحمولة في "موتورولا" سنة 2012.



وقررت "غوغل" مطلع العام الجاري اعادة بيع علامة "موتورولا" التجارية وهواتفها المحمولة الى شركة "لينوفو" الصينية، لكنها لا تزال لاعباً رئيسياً في عالم الهواتف المحمولة بفضل مشغل التصفح "اندرويد" التابع لها.



ويستخدم مشغل "اندرويد" في ما يقارب ثلاثة ارباع الهواتف المحمولة المباعة في العالم. وتعتبر "سامسونغ" الكورية الجنوبية اكبر الشركات المستخدمة لنظام "اندرويد" في هواتفها اذ حققت حصة سوقية بلغت 30,2 % في الربع الاول من 2014، بحسب تقديرات لمجموعة "اي دي سي" الاستشارية. وتحتل "آبل" المركز الثاني عالميا اذ ان حصة هواتفها من المبيعات في الاسواق العالمية لم تتخط 15.5%.



وفي تأكيدهما على ان هذا الاتفاق لا يشمل الا الدعاوى المرفوعة "مباشرة" بينهما، قصدت "آبل" و"غوغل" ان الهدنة لا تطال النزاعات القائمة بين "آبل" ومختلف مستخدمي "اندرويد".



ومن بين ابرز الشركات التي تواجهها "آبل" الشركة الكورية الجنوبية "سامسونغ"، اذ تبادلت المجموعتان سلسلة كبيرة من الدعاوى المرفوعة حول العالم والتي جاءت نتائجها متفاوتة.



وخلال احدى هذه المحاكمات التي جرت أخيراً في كاليفورنيا، اشارت "سامسونغ" الى ان الدعاوى التي رفعتها "آبل" عليها لم تكن في الواقع سوى فصل من فصول "الحرب المقدسة" التي تشنها هذه الاخيرة ضد "غوغل".



وانتهت هذه الدعوى بفوز غير كامل اذ اصدر القضاء مطلع الشهر الجاري حكما بادانة "سامسونغ" بدفع 120 مليون دولار بعدما كانت تطالبها "آبل" بدفع ملياري دولار.



كذلك انتهت محاكمتان سابقتان في كاليفورنيا في 2012 و2013 بتغريم "سامسونغ" بدفع غرامة اكبر قدرها 930 مليون دولار. الا ان المجموعة الكورية الجنوبية طعنت بهذا الحكم.



وآخر فصول المعركة بين "سامسونغ" و"آبل" دارت يوم أمس الجمعة في اليابان حيث حكمت المحكمة العليا للملكية الفكرية بإدانة "آبل" بانتهاك براءات الاختراع العائدة لـ"سامسونغ" الا انها فرضت غرامة بسيطة دون الـ100 الف دولار. وتم توصيف الحكم بانه نصر للمجموعتين على السواء.

وقعت المجموعتان العملاقتان "آبل" و"غوغل"، مساء أمس الجمعة، على "هدنة" في حربهما بشأن براءات الاختراع عبر اعلانهما التخلي عن كل الدعاوى "المباشرة" بينهما في هذا الموضوع، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

واشارت المجموعتان، في بيان مشترك مقتضب تلقته وكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني، الى ان "آبل وغوغل اتفقتا على وقف كل الدعاوى المباشرة المرفوعة حاليا بين المجموعتين".

ولفتت المجموعتان العملاقتان في مجال المعلوماتية الى انهما اتفقتا ايضاً على "العمل معا في بعض المجالات على اصلاحات لبراءات الاختراع". واوضحت "غوغل" و"آبل" ان الاتفاق الموقع بينهما لا يشمل الشهادات المتقاطعة بشأن براءاتهما المتبادلة.

وتنخرط المجموعتان الكبيرتان حالياً بحرب حقيقية بينهما تتعلق ببراءات الاختراع امام محاكم في مختلف انحاء العالم.

وتجسدت هذه الحرب بسيل من الدعاوى المتعلقة بانتهاك براءات الاختراع خلال السنوات الاخيرة، تلتها سلسلة من المحاكمات حظي بعضها بتغطية اعلامية كبيرة.

كذلك رفعت الشركة الاميركية المصنعة للهواتف المحمولة "موتورولا" دعوى قضائية ضد "آبل" في الولايات المتحدة قبل اربع سنوات، فردت الاخيرة باطلاق مسار قضائي مضاد.

وقد ورثت "غوغل" هذا النزاع بعد شرائها قسم الهواتف المحمولة في "موتورولا" سنة 2012.

وقررت "غوغل" مطلع العام الجاري اعادة بيع علامة "موتورولا" التجارية وهواتفها المحمولة الى شركة "لينوفو" الصينية، لكنها لا تزال لاعباً رئيسياً في عالم الهواتف المحمولة بفضل مشغل التصفح "اندرويد" التابع لها.

ويستخدم مشغل "اندرويد" في ما يقارب ثلاثة ارباع الهواتف المحمولة المباعة في العالم. وتعتبر "سامسونغ" الكورية الجنوبية اكبر الشركات المستخدمة لنظام "اندرويد" في هواتفها اذ حققت حصة سوقية بلغت 30,2 % في الربع الاول من 2014، بحسب تقديرات لمجموعة "اي دي سي" الاستشارية. وتحتل "آبل" المركز الثاني عالميا اذ ان حصة هواتفها من المبيعات في الاسواق العالمية لم تتخط 15.5%.

وفي تأكيدهما على ان هذا الاتفاق لا يشمل الا الدعاوى المرفوعة "مباشرة" بينهما، قصدت "آبل" و"غوغل" ان الهدنة لا تطال النزاعات القائمة بين "آبل" ومختلف مستخدمي "اندرويد".

ومن بين ابرز الشركات التي تواجهها "آبل" الشركة الكورية الجنوبية "سامسونغ"، اذ تبادلت المجموعتان سلسلة كبيرة من الدعاوى المرفوعة حول العالم والتي جاءت نتائجها متفاوتة.

وخلال احدى هذه المحاكمات التي جرت أخيراً في كاليفورنيا، اشارت "سامسونغ" الى ان الدعاوى التي رفعتها "آبل" عليها لم تكن في الواقع سوى فصل من فصول "الحرب المقدسة" التي تشنها هذه الاخيرة ضد "غوغل".

وانتهت هذه الدعوى بفوز غير كامل اذ اصدر القضاء مطلع الشهر الجاري حكما بادانة "سامسونغ" بدفع 120 مليون دولار بعدما كانت تطالبها "آبل" بدفع ملياري دولار.

كذلك انتهت محاكمتان سابقتان في كاليفورنيا في 2012 و2013 بتغريم "سامسونغ" بدفع غرامة اكبر قدرها 930 مليون دولار. الا ان المجموعة الكورية الجنوبية طعنت بهذا الحكم.

وآخر فصول المعركة بين "سامسونغ" و"آبل" دارت يوم أمس الجمعة في اليابان حيث حكمت المحكمة العليا للملكية الفكرية بإدانة "آبل" بانتهاك براءات الاختراع العائدة لـ"سامسونغ" الا انها فرضت غرامة بسيطة دون الـ100 الف دولار. وتم توصيف الحكم بانه نصر للمجموعتين على السواء.

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/3f0df4c2-e5d0-4be0-ad29-65c6edceafb0#sthash.9xg7Jcvp.dpuf