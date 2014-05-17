وفاة و50 إصابة في 230 حادث حريق وإنقاذ الأسبوع الماضي

لقيت مواطنة مصرعها وأصيب 50 آخرون في 230 حادث حريق وانفاذ تعاملت معها طواقم الدفاع المدني الاسبوع الماضي في محافظات الوطن منها (140) حادث حريق و(90) حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني برام الله اليوم السبت، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحال تجارية ومخازن وأعشاب وأشجار وغير ذلك نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي.

وأضاف التقرير أن معظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين، \فيما كانت حالة الوفاة لمواطنة في حادث سير وقع في بلدة أبو ديس شرق القدس.