كهرباء 24 ساعة في غزة.. شركة الكهرباء تستخدم منظومة متطورة لإنهاء الأزمة

بعد مرور أعوام عدة على انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة أهالي قطاع غزة؛ يبدو أن هناك انفراجة في أزمة التيار الكهربائي حيث تعكف شركة الكهرباء باختبار "عدادات ذكية" Smart Meters من شانها ضمان استدامة الطاقة الكهربائية وأمنها عبر آلية "كهربائية تكنولوجية" .

حيث تعكف شركة الكهرباء ومهندسون مختصون على تركيب "العدادات الذكية" Smart Meters غرب مدينة غزة "الرمال الجنوبي" لاختبار تلك المنظومة عبر عينة عشوائية وفي حال نجاح تلك العينة والمنظمة على المنطقة سيتم –حسب مهندسون- تعميم المنظومة على جميع المواطنين في قطاع غزة.

وتقوم فكرة "العداد الذكي" Smart Meters حسب ما أفاد مهندسون مختصون في شركة الكهرباء لـمراسل "فلسطين اليوم"على إمداد المشتركين بالكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة بكافة القوة الكهربائية التي يحتاجها المستهلك؛ بينما تمد المشتركين في فترات الانقطاع الافتراضية بنصف عدد الامبيرات، وذلك عبر تحديدها عن طريق المحول الرئيس، ويقوم الجهاز بتحديد عدد الامبيرات من المحول الرئيس وبذلك تكون الكهرباء عند المستهلك 24 ساعة مع تخفيف الأحمال على المحولات الرئيسية وإمداد مناطق أخرى بالقوة الكهربائية.

‏بحيث أنه في ظروف نقص القدرات الكهربائية وبدلا من انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق ‏بالكامل، يمكن أن توفر طاقة كهربائية تكفي لتلبية احتياجات المستهلك الأساسية دون انقطاع.

كما ويمكن للعداد الذكي التنبؤ بزيادة الأحمال ومنع أو تقليل احتمالية انقطاع التيار ‏والسماح للمستهلك بحرية التصرف في استخدام المتاح من الكهرباء بنفسه. ‏

وفي حال زاد المستهلك عن الامبيرات المحددة ستفصل الكهرباء عنه تلقائياً ولن تعود الكهرباء إلا في حال تخفيف الأحمال الكهربائية داخل المنزل للتوائم مع الامبيرات المحددة.

في حالة فصل المفتاح نتيجة زيادة الأحمال عن المقنن، سوف يلجأ المستهلك إلى فصل الأحمال غير الملحة ‒التي يمكن تأجيلها لوقت آخر‒طبقاً لأولوياته.

ويرجح أخصائيون القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربي تماماً، حيث أن أقصى قدرة طلب للمستهلكين سوف تظل قيمتها دوماً في حدود قدرة شبكة الكهرباء.

وخلافاً للعدادات التقليدية توفر هذه العدادات تفصيلاً دقيقا لأوقات استهلاك الكهرباء من قبل المستخدم، كما وتنبه الشركة المزودة للكهرباء في حال وجود خلل ما عند المستهلك، و تمكن الشركة من قطع الكهرباء عن المستخدم عن بعد إذا أرادت، و أيضا تمكّنها من التعرف على وجود سحب غير مشروع للكهرباء من قبل المستخدم.

وعلى إثر تلك التجربة قامت طواقم شركة الكهرباء بإزالة العدادات القديمة "الدفع المسبق - القديمة" وتركيب العدادات الذكية.









