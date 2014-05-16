6 إصابات و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، توفى أحدهم، إضافة إلى وفاة حالتين سبق الإعلان عن إصابتهما بالفيروس.



وترفع تلك الحالات عدد المصابين بالفيروس، منذ أول ظهور له في سبتمبر/ أيلول 2012، إلى 520 حالة إصابة، و163 حالة وفاة.



وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية مايو/ أيار الجاري (خلال 16 يوم) إلى 149 مصابا، توفى منهم 52.



وتتجاوز وفيات 16 يوم في شهر مايو وفيات شهر إبريل/ نيسان الماضي، والذي تم خلاله تسجيل 47 وفاة، وكان أكبر شهر تسجل به وفيات منذ ظهور الفيروس قبل أكثر من عامين، ليصبح مايو هو أكبر شهر تسجل به وفيات بالمملكة.



وذكرت وزارة الصحة السعودية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة خلال 24 ساعة (الفترة من 12 من ظهر أمس الخميس وحتى 12 من ظهر اليوم) هم 6 حالات بواقع حالتين في الرياض( وسط) وحالتين في جدة(غرب) وحالتين في الطائف (غرب).



وأضافت أن العدد الكلي للوفيات هو 3 حالات ( حالة واحدة ضمن الأربع والعشرين الساعة الماضية و حالتين ضمن الحالات المسجلة سابقا ).



وبينت أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا هي 3 حالات.



وفيروس "كورونا"، أو ما يسمى الالتهاب الرئوي الحاد، هو أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولا توجد حتى الآن على مستوى العالم معلومات دقيقة عن مصدره هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد تطعيم وقائي أو مضاد حيوي لعلاجه.