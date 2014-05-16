إتحاد كرة القدم يعقد إجتماعاً مركزياً في مقره بضاحية الرام في القدس

عقد مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ظهر أمس الخميس ، اجتماعه المركزي في مقر الإتحاد بضاحية الرام في القدس، بحضور اللواء جبريل الرجوب ، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجتمعون العديد من الملفات التي أقرها أعضاء مجلس الادارة، ومنها اعتماد نتائج المسابقات الرسمية لموسم 2013-2014 .

وأطلع اللواء الرجوب أعضاء المجلس على التحضيرات التي سبقت توجه المنتخب الأول إلى المالديف للمشاركة في نهائيات كاس التحدي حيث أكد أن الاتحاد وفر كل الإمكانيات الممكنة، رغم المعيقات الكثيرة التي وضعت أمامه من قبل سلطات الإحتلال، وخاصة اعتقال لاعب المنتخب سامح مراعبة ومنع لاعبي المنتخب من المحافظات الجنوبية من الالتحاق بصفوف المنتخب، وتعمد تأخير المدير الفني في عمان، ومع ذلك نحن على ثقة كبيرة بالفدائي وبقدرته على تقديم كل ما لديه في هذا الاستحقاق الآسيوي الهام.

وناقش المجتمعون ملف بطولة فلسطين الدولية الثالثة " النكبة"، واقر المجلس رؤية رئيس الإتحاد المتمثلة بتشكيل لجنة دائمة للبطولة بحيث تعمل على التحضير لهذا الحدث السنوي على مدار العام، لكي نضمن استمراريتها ونضمن إقامتها بشكل سنوي.

وأقر الإتحاد اعتماد مكافآت لأبطال الكأس ودوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتم الإتفاق على وضع نظام يعتمده ويقره مجلس إدارة الإتحاد في هذا الشأن، على أن يكون موحدةً بين شطري الوطن، حسب امكانيات الإتحاد المالية.

وفي هذا الصدد، اتفق الحضور على تشكيلة لجنة لمتابعة هذا الملف تتكون من جمال بشارة وفتحي أبو العلا والأمين العام عبد المجيد حجة.

وتطرق أعضاء الاتحاد إلى الموسم القادم، حيث أكد اللواء الرجوب، على اهمية ان يكون الموسم القادم موسماً رياضياً مهنياً، خاصة اننا ندخل العام السابع من العمل المؤسساتي المتواصل، وعليه طالب بتسجيل اللاعبين وتنقلاتهم داخل أرض الوطن وفقاً للائحة التي يقرها الاتحاد على ان تستند إلى النظام الدولي .

وتابع: لقد كان الاتحاد السباق في انهاء الفواصل بين أبناء الوطن الواحد، وإن شاء الله سنستمر، وعليه نتمنى اتمام المصالحة بعد زوال الانقسام حتى نتمكن من خدمة رياضيينا في المحافظات الجنوبية، وتطوير البنى التحتية فيها.

وأوضح ان المصالحة مصلحة وطنية عُليا وهي تدفعنا لانشاء مدارس متخصصة في كافة أرجاء الوطن في الضفة والقطاع والشتات بلبنان، بحيث تعمل تلك المدارس وفق رؤية استراتيجية لصناعة اللاعب يشرف عليها الاتحاد.

وفنياً اتفق أعضاء الاتحاد على ضرورة الاستمرار في تطوير الأجهزة الفنية عبر خلق جيل من المدربين المؤهلين الذين يستطيعون تحمل المسؤولية وقيادة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، ونفس الأمر ينطبق على الحكام، حيث تم الاتفاق على اقامة مدرسة خاصة بالحكام في الضفة والقطاع.