بدء انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج ومؤشرات على اقبال من الناخبين

بدأ الناخبون المصريون في الخارج يوم الخميس الادلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

وألغت لجنة انتخابات الرئاسة التصويت في كل من ليبيا وسوريا والصومال وأفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي يوم الخميس إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج تسير بشكل طبيعي ودون أية معوقات في أول أيام التصويت.

وأضاف في تصريحات للصحفيين ان التقارير الأولية الواردة من السفارات والقنصليات في الدول التي تجري بها عملية التصويت تشير إلى أن هناك إقبالا كثيفا من الناخبين في منطقة الخليج وأستراليا خلال الساعات الأولى لبدء عملية التصويت.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان المصريين في نيوزيلندا بدأوا التصويت في التاسعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي النيوزيلاندي (الحادية عشرة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي المصري).

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التصويت سيبدأ في لوس أنجليس في السادسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي المصري (التاسعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي هناك).

وكان كلا المرشحين قد وجه نداء إلى المصريين المقيمين في الخارج لحثهم على المشاركة في الانتخابات.

وقال السيسي في رسالة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك "مصر في الوقت الراهن تعيش ظروفا غير مسبوقة وتطلب من أبنائها في الخارج ألا يتركوا بلدهم في ظل تلك الظروف .. ويجب أن ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات الرئاسية بقوة والادلاء بأصواتهم للمرشح الذي يختارونه."

وخاطب صباحي المصريين في الخارج عبر تسجيل مصور قال فيه "أدعوكم إلى أن تصوتوا وتقولوا رأيكم... بأصواتكم وعزيمتكم سنبني مصر."

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل يومي 26 و27 مايو ايار الجاري

ويتنافس في الانتخابات وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي.

وقال السفير المصري في المملكة السعودية إن عملية التصويت تشهد اقبالا كبيرا من الناخبين منذ الساعات الأولى من يوم الخميس.

وقال السفير عفيفي عبد الوهاب لرويترز "كنا نتوقع أن يكون هناك اقبال كبير من الناخبين لكن الحقيقة الاقبال كان فوق المتوقع تماما."

وأضاف "هذا الاقبال يعكس رغبة حقيقية وقوية من كل المصريين المتواجدين على أرض المملكة سواء المقيمين اقامة دائمة أو من جاءوا في زيارات للمملكة لأغراض مختلفة."

ويمتد التصويت في الخارج لمدة أربعة ايام تنتهي في 18 مايو ايار في 141 لجنة فرعية لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية أقرتها لجنة انتخابات الرئاسة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وكان السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن عدد المصريين في الخارج يقدر بما بين ستة وثمانية ملايين.

وتختلف انتخابات الرئاسة 2014 عن سابقتها في 2012 في أن الناخب يمكنه الذهاب مباشرة إلى مقر اللجنة في السفارة أو القنصلية للادلاء بصوته من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر دون الحاجة لتسجيل مسبق لبياناته ومحل اقامته بالخارج وهو ما يتيح للموجودين خارج مصر بشكل عارض أو المقيمين بشكل غير قانوني أن يشاركوا في التصويت.