الاحتلال يبدأ بقطع الكهرباء عن المقدسيين

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت البدء بقطع التيار الكهربائي عن السكان الفلسطينيين في الجزء الشرقي من القدس المحتلة يوميا، مبررةً عملية القطع بسبب الديوان الطائلة التي تراكمت على الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة اليوم الخميس، إن قرار الشركة ينص على قطع الكهرباء يوميا على مدى ساعتين أو أكثر، مشيرةً إلى أن الديون الفلسطينية بلغت 531 مليون شيل (153 مليون دولار).

وقالت الشركة إنها ستبدأ بخفض توريد الكهرباء لشرقي القدس، وأنها ستنقل مولدات كهرباء إلى المستوطنات تخوفا من ردة فعل الفلسطينيين للقيام بخطوات تمس بالبنية التحتية للشركة الواصلة للمستوطنة في المنطقة وغيرها من المناطق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة رفعت منذ أيام دعوى قضائية ضد شركة كهرباء القدس الفلسطينية للمطالبة بمبلغ نحو نصف مليار شيكل.

وذكرت الصحيفة أنه توجد خلافات بين وزارة الطاقة الفلسطينية وشركة الكهرباء الإسرائيلية بشأن حقيقة حجم الديون، وأن الفلسطينيين يسعون لإدخال خبراء دوليين لفحص المعطيات الخاصة بالقضية.

وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إن الخطوة التي تتخذها شركة الكهرباء هي نتيجة ضغط تمارسه "إسرائيل" على السلطة في أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، مضيفا "نحن نرى في هذا القرار مسا بالسكان المدنيين وضمن ذلك أيضا بمؤسسات طبية وصناعية.