الاحتلال يفرج عن أسير من جنين بعد اعتقال دام 16 عاماً

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، عن الأسير أحمد سعيد موسى (40 عاما)، من قرية مركة جنوب جنين، بعد أن أمضى مدة ستة عشر عاما في سجون الاحتلال.

والأسير موسى معتقل منذ الثامن عشر من مايو عام 1998، بتهمة إطلاق نار على قوات الاحتلال وتفجير عبوات ناسفة والانتماء إلى حركة فتح.

وتنقل الأسير بين عدة سجون أبرزها ريمون ونفحة وآخرها مجدو، في حين قبع في العزل الإنفرادي عدة مرات.

ولا يزال الاحتلال يعتقل ثلاثة من أبناء عم المحرر موسى وهم: عبد الحكيم صالح خليل موسى محكوم 19 عاما، وعاهد سليمان خليل موسى محكوم 19 عاما و8 شهور، وعماد ياسر عطا موسى محكوم 24 عاما ، وهم معتقلين منذ عام 1998.