في ذكرى النكبة..مجلس السفراء العرب يطالب بإجراءات « حازمة » لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

طالب مجلس السفراء العرب في إثيوبيا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات "حازمة" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة كل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحرية ومقدرات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الخميس، في ذكرى "النكبة" التي توافق ذكرى تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وأضاف المجلس، في بيانه، إن "ما حل على الفلسطينيين من تهجير وتشريد، وتدمير بيوت بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، يرقى إلى حد التطهير العرقي الممنهج ومحاولة لطمس هوية الفلسطينيين".

إن "الشعب الفلسطيني رغم الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل يؤكد عاماً بعد عام على حبه للحياة، وعلى أنه مستمرٌ في الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي محافظاً على هويته الوطنية الفلسطينية، ومتشبثاً بحقوقه غير القابلة للتصرف (..) وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد البيان، على أن السلطات الاسرائيلية رغم مرور خمسة وستون عاما على النكبة مازالت تؤكد للعالم أجمع بأنها دولة فوق القانون، وأنها لا تسعى إلى السلام من خلال تسببها في معاناة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العيش على أرضه في أمن وسلام.

ومجلس السفراء العرب في إثيوبيا يضم 15 دولة هي : الصومال، السودان، جيبوتي، قطر، مصر، تونس، المغرب، الكويت، الإمارات، البحرين، اليمن، جزر القمر، ليبيا، موريتانيا، السعودية.