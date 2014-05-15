قافلتان إغاثيتان تصلان غزة الأحد القادم عبر معبر رفح البري

قالت حكومة غزة، إنّ قافلتين إغاثيتين ستصلان، إلى قطاع غزة الأحد المقبل عبر معبر رفح البري.

وقال "علاء البطة" نائب رئيس اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود التابعة لوزارة الخارجية، التي تديرها حركة "حماس"، في تصريح صحفي نقلته وكالة الرأي الحكومية بغزة، إن السلطات المصرية، ستسمح الأحد المقبل بإدخال قافلتين إغاثيتين.

وأضاف إن قافلة أميال من الابتسامات "27" التضامنية، وقافلة "الجزائر 2" ستصلان قطاع غزة، بصحبة عشرات المتضامنين العرب والأجانب، وستحمل القافلتان أدوية ومساعدات طبية، لسكان قطاع غزة.

وكان عصام يوسف رئيس قوافل "أميال من الابتسامات"، المتضامنة مع قطاع غزة، قال في وقت سابق إنّ القافلة التي تحمل رقم 27 ستصل القطاع يوم الأحد المقبل، من خلال معبر رفح البري.

وكانت قافلة "أميال من الابتسامات 26" وصلت غزة في 20 أبريل/ نيسان الماضي، وضمت 35 متضامنًا من الجزائر وليبيا وبريطانيا.

بدوره، قال محمد أبو مرعي، رئيس جمعية الوئام الخيرية العاملة في قطاع غزة، والمنسق لقافلة "الجزائر - غزة 2"، ، إن القافلة الجزائرية ستدخل غزة في حال فتح معبر رفح البري.

وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013.