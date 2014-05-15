منتدى الإعلاميين يشيد بقرار الحكومة تخفيض رسوم الإذاعات المحلية

رحب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بقرار الحكومة الفلسطينية في غزة، إجراء تخفيض على رسوم الإذاعات المحلية، الذي جاء ثمرة لجهود بناءة من أطراف عدة بينها المنتدى.

وأكد مجلس الوزراء بغزة، عقب اجتماعه امس الاول الثلاثاء الموافق 13/5/2014، موافقته على تخفيض 75% من رسوم الإذاعات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة للعام الجاري.

ويعتبر المنتدى عن تقديره لهذا القرار، الذي من شأنه تخفيض الأعباء على الإذاعات المحلية ويساعدها على تسوية أوضاعها، فإنه يوجه الشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في الوصول لهذا القرار، وفي مقدمة ذلك المكتب الإعلامي الحكومي ورئيسه المهندس ايهاب الغصين ، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الدكتور يوسف رزقة، واتحاد الإذاعات الفلسطينية وجنود مجهولين لا يعلمهم إلا الله .

ورأى المنتدى أن هذا الموقف البناء والمقدر لجهد الإذاعات المحلية في التغطيات الوطنية، يأتي امتداد للتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة مع قضايا الإعلام عموماً خاصة المبادرات الأخيرة بشأن إتاحة المجال لتوزيع الصحف الفلسطينية الصادرة من الضفة في غزة، وهي الخطوة التي دفعت نحو إغلاق ملف أزمة توزيع الصحف في كل من غزة والضفة.

ودعا منتدى الاعلاميين الحكومة الفلسطينية الى قرار أخلاقي شجاع وجريء بتخفيض مماثل لرسوم أجهزة البث الخاصة بالقنوات الفضائية الفلسطينية والشركات الاعلامية الوطنية لاسيما في ظل حالة الركود والأزمة الاقتصادية الخانقة ودعما للاعلام الوطني الفلسطيني .

ويأمل منتدى الإعلاميين أن تستمر الجهود الداعمة للعمل الإعلامي وتشهد تطويراً من قبل حكومتي تصريف الأعمال في غزة والضفة، بما يضع حكومة التوافق أمام استحقاق ومسئولية أكبر إزاء دعم العمل الإعلامي والحريات عموماً، والقطع مع الأساليب البوليسية في القمع وملاحقة الصحفيين.

كما يحث المنتدى الصحفيين – وهم كذلك وأهل له – أن يكونوا عند مستوى اللحظة التاريخية التي يمر بها شعبنا في غلق صفحة الانقسام، وتوحيد البوصلة نحو القضية الوطنية وفي وجه الاحتلال الغاشم، وكشف ممارساته الإجرامية أمام الرأي العام العالمي.