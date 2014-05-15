السيسي علاقاتنا مع واشنطن متينة والإخوان فقدوا تعاطف الشعب‏

قال مرشح الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي منتقدا الاخوان المسلمين قبيل انتخابات الرئاسة المصرية " حركة الاخوان المسلمين فقدت تعاطف الشعب المصري لها فالعنف الذي انتهجته حركة الاخوان لن يمكنهم من التصالح مع الشعب المصري

وحيال العلاقات مع الولايات المتحدة قال السيسي بان العلاقات بين مصر وواشنطن متينة ولكنها مرت بفترة مرتبكة فمصر الان بحاجة لتعاون بين الدول كما دعا السيس المجتمع الدولي العمل ضد تفشي الارهاب في المنطقة

في سياق متصل، وجه كل من المرشحين رسالة إلى المصريين بالخارج لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها فور عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

وقال السيسي في رسالته: "لكل مصري ومصرية مقيمين في الخارج، لقد تركتم وطنكم سعياً نحو العمل وكسب لقمة العيش، وهذا أمر مقدر تماماً، حيث خرجتم من أجل هدف طيب ونبيل، يستحق كل التقدير والاحترام، والوطن يستنجد بكم، ومصر في الوقت الراهن تعيش ظروفاً غير مسبوقة، وتطلب من أبنائها في الخارج، ألا يتركوا بلدهم في ظل تلك الظروف، على الرغم من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم، ويجب أن ينزلوا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة والإدلاء بأصواتهم، للمرشح الذي يختارونه، من أجل مستقبل مصر، أتمنى لكم التوفيق، وأن يحفظكم الله للوطن".

أما المرشح حمدين صباحي، فقد نشرت حملته رسالة جاء فيها: "إلى أشقائنا المصريين المقيمين خارج مصر نقول إن – الخميس – اليوم الأول من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، هو اليوم الذي نبدأ فيه مشوار الحلم الذي دفع فيه المصريون ثمناً غالياً من دماء أنبل وأطهر شبابه، هو اليوم الذي سيؤكد فيه المصريون بالخارج انتماؤهم لهذا الوطن وتصميمهم على الانتصار لحلم الدولة المدنية الحرة التي تحمي وتصون كرامة أبنائها في الخارج وتعتبرهم ، على خلاف ما جرى طيلة السنوات الماضية، جزءاً لا يتجزأ من أبناء الوطن وتنظر في كل قراراتها إلى حقهم في العدل والكرامة...

أيها المصريون في خارج أرض مصر، شاركوا في الانتخابات الرئاسية، ودافعوا معنا عن وطن يحمي ويصون العدل والحرية والكرامة، غداً يومكم و يوم مصر وأبناؤها، ونحن نثق تمام الثقة في إرادتكم ووعيكم وقدرتكم على الاختيار... عاش كفاح الشعب المصري العظيم... وعاش أبناء الوطن في الخارج... والمجد لشهدائنا ومصابينا".