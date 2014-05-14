الحكم بالإعدام على أمريكي خطط لاغتيال اوباما

حكمت محاكمة أمريكية بالإعدام على المواطن الأمريكي "ماكفي جيمس" لقتله مسنة أمريكية 75 عاما .

وقال القاتل جيمس بأنه قتل المسنه لأخذ سيارتها كجزء من خطة أعدها للتوجه بالسيارة لواشنطن لاغتيال الرئيس الأمريكي باراك اوباما.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرينوت الصهيونية فإن هيئة المحلفين بإدانة ماكفي قامت بالإجماع وحكمت عليه بالإعدام.

وأكد قاضي المحكمة الجزئية في ولاية ساوث داكوتا بيتر ليبرمان على قرارها.

كما أن المذنب البالغ من العمر 44 عاما لم ينكر تورطه، علاوة على ذلك فقد اعترف أثناء التحقيق أنه كان متجها إلى العاصمة لقتل باراك أوباما.

وقال ماكفي: "إنه خطط لارتكاب عدة جرائم في طريقه إلى واشنطن للتدريب، وكان خاصة يستعد لقتل شرطي من أجل الاستيلاء على سلاحه واستخدامه في قتل الرئيس.

وأشار محامو المتهم إلى أن المحكمة أخذت مرض ماكفي العقلي بعين الاعتبار، لكن ذلك لم يصب في صالح جيمس ماكفي وأقاربه.