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الاحتلال يهدم مشغلا للألمنيوم في راس العامود بالقدس

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 09:43 - 14 مايو 2014
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هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مشغلا للألمينيوم في 'راس كبسا' من حي راس العامود بالقدس المحتلة.

وقال صاحب المشغل محمد سفيان جابر، إن مساحة المشغل الذي هدمته قوات الاحتلال حوالي ١٠٠ متر مربع، وكان قائما منذ ١٠ سنوات ويعتبر مصدر رزق لأربع عائلات.

وأضاف: 'الاحتلال هدم المشغل بحجة البناء دون ترخيص'، مشيرا إلى دفع أكثر من ٨ آلاف دولار مصاريف محاماة لتأجيل الهدم، وإلى هدم بركس تابع لكراج بجانبه يعود لعائلة عويس.

وذكرت مراسلتنا أن جرافات بلدية الاحتلال تنفذ عمليات هدم في أكثر من منطقة بالقدس، عرف منها بيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر.

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