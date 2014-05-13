الغول: الاجتماعات الثنائية بين فتح وحماس لا تعطي الاتفاق حصانة

اعتبر كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الاجتماعات الثنائية بين حركتي فتح وحماس عقب اتفاق المصالحة، هو استحضار لتجارب سابقة والتي ثبت بأنها لا تؤدي الى حصانة لما يمكن أن يتم الاتفاق عليه وطنياً.

وقال الغول لـ "فلسطين اليوم" مساء اليوم :" إن ما يجري الآن من لقاء بين عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة وقيادة حركة حماس هو اجتماع ثنائي وبعد ذلك يتم اطلاع الآخرين على ما توافقوا عليه. داعياً الطرفين إلى مغادرة مربع الثنائية في الملفات.

وعبَّر عن أمله في أن يتم التقدم بملف المصالحة، لافتاً إلى أن اي اتفاق هو رهن بإرادة الطرفين (فتح وحماس) وأن كل طرف يشكل فيتو على الآخر.

جدير بالذكر أن اجتماعاً ثنائياً بين مسؤول وفد المصالحة عزام الأحمد وقيادة حركة حماس لبحث ملفات المصالحة واسماء حكومة التوافق الوطني.