الوادية لـ « فلسطين اليوم »: أسماء الحكومة ستتضح بعد أسبوع على أقصى تقدير

أوضح الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أن زيارة رئيس وفد المصالحة عزام الأحمد لغزة تأتي في إطار استكمال المشاورات مع فصائل القوى الوطنية والإسلامية على الشخصيات التي ستضمها حكومة التوافق الوطني. مؤكداً أنه لن يتم الإعلان عن أسماء إلا بعد عرضها على الرئيس عباس (رئيس الحكومة) عقب عودته من جولته الخارجية.

وقال :" أنه بدأت المشاورات حول الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة مع الرئيس عباس وأن الأحمد جاء لغزة لمناقشة الفصائل على ما تم ترشيحه من أسماء.

وأضاف، بأنه حتى الآن لم يتم التوافق على أي من الأسماء ، لافتاً إلى أن هذه احكومة هي حكومة كفاءات وطنية مستقلة ومقلصة العدد ، وستبدأ بمهامها المحددة فور تشكيلها من اعادة اعمار وتهيئة الاجواء الداخلية وتوحيد المؤسسات ورفع الحصار عن غزة.

وأوضح أن الأحمد سيستغرق يومين للانتهاء من المشاورات ومن ثم سيتوجه لرام الله لعرض ما تم التوافق عليه للرئيس عباس.