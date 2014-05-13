الأسيرة المحامية شيرين العيساوي تخوض إضراباً عن الطعام لليوم السادس على التوالي

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الأسيرة المقدسية شيرين طارق العيساوي (32 عاماً)، تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على القرار التعسفي بحقها بوقفها لمدة عام كامل لحين محاكمتها .

وقالت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة طويل إن الأسيرة العيساوي والمعتقلة منذ تاريخ 6/3/2014 بتهمة تقديم خدمات للأسرى فى السجون، وتشكيل حلقة وصل ما بين الأسرى وقيادتهم في الخارج، بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الخميس الماضي، حيث أضربت أربعة أيام تضامناً مع الأسرى الإداريين ، وقررت مواصلة إضرابها المفتوح رغم تدهور وضعها الصحي بشكل كبير، احتجاجا على استمرار اعتقالها ، دون تهمه ، حيث أفرج الاحتلال عن المحامين الأربعة الذين اعتقلت معهم، ولم يبقى الاحتلال سواها فى السجون ، مع شقيقها مدحت ، وهذا ما أكدته والدتها والتي تمكنت من زيارتها يوم أمس الاثنين .

وأضافت الطويل أن الأسيرة العيساوي والتي كانت تعمل في مؤسسة القدس للاستشارات القانونية، ممنوعة من زيارة الأسرى بقرار إسرائيلي تعسفي منذ 3 سنوات وتم تجديده سنتين قبل اعتقالها، الأمر الذي يؤكد بطلان التهم الموجهة للمحامية شيرين .بتقديم خدمات للاسرى .

وأشارت الطويل إلى تعرض الأسيرة العيساوي للاعتقال عدة مرات،حيث أمضت في سجون الاحتلال عاماً كاملاً، ومن ثم فرض عليها الحبس المنزلي لعام آخر، وتم اعتقالها 3 مرات أثناء إضراب شقيقها سامر العيساوي، وفي كل مرة يستمر احتجازها 15 يوماً .

وطالب المركز المؤسسات الدولية وخاصة القانونية منها التدخل من اجل الإفراج عن المحامية العيساوى التي تعتقل بشكل تعسفي انتقامي فقط ، دون ان يثبث بحقها اياً من التهم التي وجهتها لها سلطات الاحتلال .