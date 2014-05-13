أبو مرزوق: مهام الحكومة القادمة رفع الحصار وفتح المعابر وإعادة الاعمار

قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس":"إن زوال الانقسام الفلسطيني سيزيل التضيق والتعسير، الذي لا يسمح بدخول إلا اليسير من احتياجات القطاع".

وأكد أبو مرزوق في تصريح له على صفحتة في "فيس بوك" صباح اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة لا منفذ له إلا معبر رفح خاصة بعد إغلاق المنافذ مع الاحتلال، التي كان للانقسام دور فاعل في إغلاقها، ليفتح للحالات الإنسانية فقط.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني والمواطن البسيط في ظل الحصار الخانق يتوقع انفراجة حقيقية في حياته اليومية.

ولفت إلى أن مهام الحكومة القادمة من أهمها إعادة الاعمار رفع الحصار وفتح المعابر وإنهاء معاناة الناس، متمنياً تحقيق ذلك، خاصة في ظل انخفاض وتيرة التدافع الداخلي وتوجه الجميع نحو الايجابية في التعامل.