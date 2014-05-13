حالة الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو يوم الخميس، صافيا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم العالية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم العالية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.