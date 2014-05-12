مجلس الوزراء يصادق على توصيات اللجنة الوزارية العليا للأراضي الحكومية

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على توصيات اللجنة الوزارية العليا للأراضي الحكومية رقم (24).

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن من القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي حملت رقم (340) الموافقة على تأجير قطعة الأرض الحكومية بمساحة (200م2) لصالح بلدية وادي غزة، لإنشاء بئر مياه ومحطة تحلية.

وأضاف أنه " وافق على تأجير قطعة الأرض الحكومية بمساحة (1400م2) من أراضي محافظة خانيونس لصالح بلدية خانيونس، لإنشاء مشروع استثماري، على أن تكون قيمة الإيجار بنسبة (1%) من ثمن الأرض".

وأوضح البيان أن المجلس وافق على تخصيص قطعة الأرض الحكومية بمساحة (50م2) من أراضي محافظة غزة لصالح سلطة الطاقة، لإنشاء غرف محولات، لافتاً إلى أنه وافق على أن تكون الدفعة الأولى لجميع جمعيات الإسكان التعاوني بنسبة (30%) من ثمن الأرض بدلاً من (40%).

وفي سياق آخر ذكر البيان أن مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بشأن اعتماد كلية الشرطة بديلاً عن معهد العلوم الشرطية والأمنية، بحيث يصبح "اعتماد كلية الرباط الجامعية بدلا عن معهد العلوم الشرطية والأمنية"

ونوه البيان إلى أن المجلس منح الوزراء مدة أسبوع اضافي لدراسة الاستراتيجية الوطنية للشباب لعام 2014-2018م المقدمة من وزارة الشباب والرياضة والثقافة.