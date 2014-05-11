البرغوثي: 40 معتقلًا سياسيًا ما زالوا بسجون الضفة

ال منسق لجنة الحريات بالضفة الغربية المحتلة مصطفى البرغوثي إن 40 شابًا ما زالوا معتقلين سياسيًا بسجون الضفة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإنهاء ملفهم.

وذكر البرغوثي في تصريح خاص لوكالة الرأي الحكومية إن عدد المعتقلين السياسيين بالضفة أقل من أي وقت مضى بالضفة، مضيفًا: "نحن مستمرون بالعمل لإقفال هذا الملف".

وفي السياق، أشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد سيزور قطاع غزة الأسبوع الجاري لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وأكد البرغوثي عدم وجود بت نهائي حتى اللحظة بأسماء الوزراء الذين سيتسلّمون حقائب وزارية بالحكومة المقبلة.