السفير الإسرائيلي الجديد يصل القاهرة الأحد

وصل إلى مطار القاهرة، ظهر الأحد، السفير "الإسرائيلي" الجديد لدى مصر حاييم كورن، قادما من تل أبيب لتسلم مهام منصبه الجديد خلفا للسفير السابق، يعقوب بن أميتاي، بعد انتهاء فترة عمله.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، كان في استقبال السفير "الإسرائيلي"، إن الأخير وصل على الطائرة "إير سيناء" القادمة من تل أبيب، ومن المقرر أن يقدم أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء مهامه رسمياً.

وقررت "إسرائيل" في 24 أكتوبر الماضي تعيين سفيرها فى جنوب السودان حاييم كرون، سفيراً لإسرائيل في مصر، رغم استمرار إغلاق السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة منذ محاولة اقتحامها في 2011، على خلفية مقتل جنود على الحدود برصاص "إسرائيلي".

ويعد "كورن" من الشخصيات "الإسرائيلية" المختصة في رسم علاقات "إسرائيل" في القارة الأفريقية، كما تقلد مناصب مهمة في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" في قسم التخطيط الاستراتيجي، حيث يعرف عن هذا القسم صلته الوثيقة بالأمن "الإسرائيلي"، وتنسيقه الكامل معه، وفق وسائل إعلام "إسرائيلية".

وتنقل «كورن»، بين نيبال، والإسكندرية، وشيكاغو، كقنصل هناك، ثم انتدب سفيراً لإسرائيل في جنوب السودان، لكن حضوره بدأ في وزارة الخارجية، حين تقلد منصب مدير دائرة الشرق الأوسط، والتخطيط فيها، مما جعله يحظى بثقة من قبل المستويات السياسية والأمنية في "إسرائيل"، بالإضافة إلى كونه يعمل في السلك الأكاديمي، حيث عمل محاضراً في جامعة حيفا، وباحثاً في جامعة شيكاغو، بينما كتب أطروحة الدكتوراة الخاصة به عن مدينة دارفور السودانية، حسب صحيفة هآرتس "الإسرائيلية".

وقبل تعيينه سفيراً في مصر، رفضت تركمانستان، توليه منصب السفير لديها، حيث أبلغت وزارة الخارجية التركمانستانية، "إسرائيل" بذلك، وفقاً لوسائل إعلام "إسرائيلية".

وعزت القناة العاشرة "الإسرائيلية"، رفض تركمانستان إلى «سمعته في جنوب السودان، والجدل الذي دار حوله بشأن التدخل هناك»، بعد أن اتهمته جوبا أكثر من مرة بالمشاركة في «توتير» علاقتها مع الخرطوم.

ومنذ عام 2011، يتنقل السفير الإسرائيلي السابق، يعقوب بن أميتاي، بين القاهرة، وتل أبيب حسب الضرورة، دون الاعتماد على مبنى السفارة في القاهرة، بسبب تقدير أمني إسرائيلي أن حياته قد تكون معرضة للخطر.