الفنان الشعبي إسلام أيوب يغني للمصالحة

أطلق الفنان الشعبي إسلام أيوب اليوم الأحد , أغنية عن المصالحة الفلسطينية , والتي اعلن عن تحقيقها بعد 7 سنوات من الانقسام .

وقال الفنان أيوب ل"فلسطين اليوم" ان الأغنية جاءت لتحاكي الحالة الفلسطينية وخاصة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق مصالحة بعد 7 سنوات من الانقسام والفرقة , وتعبيراً عن حالة الفرحة لدي شعبنا الفلسطيني على أمل ان يتم حل العديد من المشاكل الحياتيه والمشاكل العالقة جراء الحصار الخانق على قطاع غزة .

ويشار الى ان الفنان أيوب أصدر عدة أغنيات سابقة تحاكي مشاكل وأوجاع المواطنين في قطاع غزة .