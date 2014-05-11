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الفنان الشعبي إسلام أيوب يغني للمصالحة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 09:16 - 11 مايو 2014
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أطلق الفنان الشعبي إسلام أيوب اليوم الأحد , أغنية عن المصالحة الفلسطينية , والتي اعلن عن تحقيقها بعد 7 سنوات من الانقسام .

وقال الفنان أيوب ل"فلسطين اليوم" ان الأغنية جاءت لتحاكي الحالة الفلسطينية وخاصة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق مصالحة بعد 7 سنوات من الانقسام والفرقة , وتعبيراً عن حالة الفرحة لدي شعبنا الفلسطيني على أمل ان يتم حل العديد من المشاكل الحياتيه والمشاكل العالقة جراء الحصار الخانق على قطاع غزة .

ويشار الى ان الفنان أيوب أصدر عدة أغنيات سابقة تحاكي مشاكل وأوجاع المواطنين في قطاع غزة .

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