الاحتلال يطلق النار على المزارعين شرق خانيونس ويصيب شاباً قرب بيت حانون

ذكر موقع والله نيوز بأن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أطلق صباح اليوم النار نحو فلسطيني كانت يتواجد في منطقة ممنوعة قرب السياج الفاصل قرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن شاباً (35 عاماً) أصيب بطلق ناري بقدمه بنيران قوات الاحتلال.



كما ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أطلقت في ساعات الصباح الأولى النار على المزارعين شرق المدينة.

وأفادت المصادر، أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية الجاثمة على الحدود أطلقوا الرصاص الحي صوب مجموعة من المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية في بلدتي خزاعة وعبسان شرق خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين الذين أضطروا لترك أراضيهم خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص على المزارعين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع.



