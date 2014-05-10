قيادي بحركة « حماس »: المصالحة ستنهي التمادي في المفاوضات مع إسرائيل

قال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية، إن المصالحة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ستُنهي التمادي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية وتعزز برنامج المقاومة ضد إسرائيل.



ومضى الحية قائلا، في تصريح صحفي نقلته وكالة "الرأي" الحكومية بغزة، إنّ المصالحة ستعيد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية، وتقطع التفرد بالقرار الفلسطيني لفئة محدودة من الشعب الفلسطيني، بحسب قوله.



ووصف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بـ"الهزلية"، والتي "لم تحقق للشعب الفلسطيني أي نتائج".



وقال الحية إن حركة حماس (التي تدير قطاع غزة منذ يونيو/ حزيران 2007) ذاهبة بكل قوة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الداخلية، وجاهزة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.



ورأى أن المصالحة ستزيل الحجة عن الأمة العربية والإسلامية بعدم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بحجة تفرقه، على حد قوله.



