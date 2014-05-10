في اليوم الـ17: مئات الأسرى ينضمون لإضراب الإداريين عن الطعام

لليوم السابع عشر على التوالي، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، فيما استعد المئات من الأسرى للانضمام للمشاركة في الإضراب.

وقد أعلنت الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة فتح باب الإضراب التطوعي المفتوح دعما ونصرة للأسرى الإداريين.

وذكرت أن اليوم، سيشهد انضمام أولى دفعات الأسرى المضربين بما لا يقل عن 200 أسير، مشيرة إلى أن باقي أيام الأسبوع ستشهد انضمام أعداد أخرى وجديدة من الأسرى بشكل متتابع.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي كخطوة تصعيدية ردًا على انتهاكات قوات السجون بحق الأسرى الإداريين، وآخرها تعريض عدد منهم للتفتيش العاري والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، إضافة لعزل آخرين في أماكن مجهولة، ونقل عشرات المضربين إلى سجون المعتقلين الجنائيين الإسرائيليين.

من المقرر، أن يشهد إضراب الأسرى حراكاً شعبياً ومساندة لإضراب الأسرى، حيث سيشهد اليوم إقامة خيمة التضامن مع الأسرى المضربين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

كما سيشهد يوم الاثنين القادم إضرابًا عن الطعام قد يكون مفتوحًا داخل الخيمة لعدد من المتضامنين والمحررين وأهالي الأسرى، داعية وسائل الإعلام لبذل دور أقوى في تعزيز صمود الأسرى المضربين عن الطعام.

ويواصل ما يزيد عن 140 أسيرًا إداريًا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 16 يومًا على التواصل بغرض كسر سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.