المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يستعد لإطلاق سلسلة أنشطة في شهري النكبة والنكسة

أعلن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا مشاركته في فعاليات المسيرة العالمية للقدس والتي ستقيم نشاطها الرئيسي يوم السابع من حزيران (يونيو) المقبل تزامناً مع الذكرى السنوية لاستكمال احتلال المدينة المقدسة.

هذا وقد أقرت الهيئة الإدارية للمنتدى في اجتماعها اليوم الجمعة (9|5) المشاركة في الفعالية السنوية للمسيرة والتي يشارك فيها مئات المدن حول العالم، كما أقرت الهيئة الإدارية خلال الاجتماع المشاركة في فعاليات الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية التي تستمر طوال شهر النكبة في مختلف أماكن الوجود الفلسطيني عبر العالم.

في غضون ذلك تم تحديد يوم 15 من شهر أيار (مايو) الحالي موعداً لإحياءً ذكرى النكبة، كما اعتمدت الهيئة يوم 14 حزيران (يونيو) المقبل موعداً لإقامة يوم فلسطين السنوي الذي ينظمه المنتدى كنشاط سنوي للجالية الفلسطينية في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن المنتدى شارك في أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثاني عشر والذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثالث من الشهر الحالي، وذلك من خلال تسيير عدة حافلات وسيارات من مدينتي لندن ومانشستر.