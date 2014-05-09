البيت الابيض: سنتعامل مع حكومة الوحدة ان لبت الشروط

اصدر البيت الأبيض بيانا عقب لقاء مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وجاء في البيان "أن على القيادة الفلسطينية الامتناع عن القيام بأي أعمال عنف تزيد من حالة التوتر مع اسرائيل".

كما وجاء في البيان أن رايس أكدت لعباس الشروط التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية فعلي تلك الحكومة أولا أن تتعهد بشكل لا يقبل التأويل الامتناع عن العنف؛ ثانيا الاعتراف بإسرائيل والقبول بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل.

وحسب بيان البيت الابيض فقد أبلغت رايس كل من نتنياهو وعباس بأنه في حين انه على الرغم من توقف المفاوضات فإن الولايات المتحدة تؤمن بان الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام هي فقط طريق المفاوضات المباشرة من اجل التوصل لحل الدولتين.

واكدت رايس لعباس نتنياهو بأنه يجب عليهما خفض حالة التوتر والقيام بخطوات من اجل استئناف المفاوضات.



