بالصور: جمعية نور المعرفة تحيى ذكرى النكبة

أحيت جمعية نور المعرفة اليوم الخميس ذكرى النكبة السادسة والستين بعنوان "والله ما نسينا" وذلك بمزيج من الأنشطة المختلفة والفعاليات الرائعة التي جسدت ذكرى النكبة وأعادت إلى أذهان الأجداد أيام التشريد والتهجير.

حيث أقامت الجمعية احتفالاً بذكرى النكبة تبعه المعرض التراثي للملبوسات والمأكولات الشعبية.

وقد حضر الاحتفال أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية إلى جانب لفيف من الأجداد وشخصيات من المجتمع المحلي والمؤسسات المحلية ومدراء المدارس.

حيث بدأت الفعاليات بمسير كشفي لطلبة مدرسة فلسطين الغد ولفيف من شخصيات المجتمع المحلي ثم تلاها كلمة لعضو الهيئة الإدارية أ. فايز زقوت رحب فيها بالحضور وأكد على حق العودة للشعب الفلسطيني وأنه لا يسقط بالتقادم, داعياً إلى بث ثقافة الوطن والهجرة والنكبة في نفوس الأبناء حتى لا ينسوا بلادهم الأصلية.

كما أكد الأستاذ فايز على أهمية تطبيق قرار 194 وتدريسه لأبنائنا في المدارس.

ثم تلا الكلمة فقرة للجد أبو حسام دغيش الذي تحدث فيها عن النكبة وآثارها علينا ودعا فيها إلى التمسك بحق العودة إلى الأوطان.

هذا وقد تخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية الرائعة والشعر والزجل والدبكة الشعبية والدحية البدوية التي قدمتها فرقة آفاق وفرقة مدرسة فلسطين الغد للتربية الخاصة, وأطفال روضة سنابل.

وفي نهاية الاحتفال توجه الحضور إلى المعرض الذي أقيم على هامش الاحتفال وتجول الحضور فيه مبدين إعجابهم من التنفيذ الرائع للمعرض, متذكرين فيه أيام الخوالي التي كان أجدادنا يعيشونها.

ثم التقى عدد من الأحفاد بأجدادهم داخل خيمة صنعت لهذا الغرض, حيث رد الأجداد على أسئلة أحفادهم ودعوهم فيها للتمسك بحق العودة.

كما تناول النقاش دور البلدات الأصلية في صد العدوان الإسرائيلي ومقاومتهم لهم.

هذا وقد أبدى الحضور إعجابهم بهذه الفعالية التي نفذتها نور المعرفة, ما يؤكد على تبنى الجمعية للذكريات الفلسطينية المختلفة و الثقافة الفلسطينية بين أبناء الشعب الواحد دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.













































