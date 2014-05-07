لجنة التواصل الجماهيري تزور جامعة القدس المفتوحة

زارت لجنة التواصل الجماهيري – إقليم شرق غزة التابعة لدائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي جامعة القدس المفتوحة اليوم الأربعاء في مدينة غزة بحضور حشد من نساء التواصل ترأس الوفد أم وسيم الوادية مسئولة اللجنة العليا العامة وبمشاركة رجال التواصل والإصلاح على رأسهم خضر حبيب وكان في الاستقبال د.زياد الجرجاوي رئيس الجامعة فرع غزة، ود.حمدي أبو جراد نائب مدير الفرع.

وقال حبيب:"إيماناً منا بالتواصل مع الجامعات الرائدة وعاملاً هاماً من عوامل نجاحنا كحركة لنجسد روح التوحد ونكون كجسد واحد مترابط واعتبارنا في أمس الحاجة للتعارف والتواصل ونضع أيدينا مع بعضنا لنصرة فلسطين".معبراً عن سعادته بهذا الاستقبال أملاً أن تستمر التعاون المتبادل بين الجهتين وتبادل الخبرات فيما بينهما.

وبدورها أوضحت أم وسيم الوادية أن الهدف من هذه الزيارة توطيد العلاقات ودعمها وخاصةً فيما يتعلق بالجامعات واعتبار جامعة القدس المفتوحة واحدة منهم تقوم بخدمة الطلبة وما تقدمه من خدمات نوعية لرفع كفاءتهم وتحسين مستواهم العلمي والتعليمي.

وقدم الجرجاوي ملخصاً عن نشأة الجامعة بقرار من المجلس الوطني عام 1981 حيث لم يكن في غزة انتشار للجامعات سوى الصفة الغربية بيرزيت والنجاح وتم تنفيذ القرار عام 1990 من خلال مكتب الأردن وهي جامعة لا يشترط حضور الطلبة فيها، يتم لقاءاتها مقسمة واجهي متابعة مع الطلبة واللقاءات الصفية وجزء ثاني من خلال التكنولوجيا "صفوف افتراضية" وهي تختلف عن الجامعات الاخرى لوجود المناهج القوية يشرف عليها نخبة من الأساتذة.

وأكد أن الجامعة فيها نظام الاعفاءات والمنح لحفظة القرآن والأخوة والأسرى والشهداء ومنحة التفوق، ولدينا كليات العلوم الإدارية والاقتصادية، والتربية والتربية الخاصة والخدمة الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات المميزة.

وأشار إلى أن جامعة القدس المفتوحة تعد من أكبر الجامعات الفلسطينية فيها 168 طالب وطالبة تخدم 72 فرع.

أثني الجرجاوي على هذه الزيارة المتواضعة وعلى حركة الجهاد الإسلامي كحركى لها دور والصدارة في مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية والتربوية ومتمنياً في ذات الوقت أن يكون هناك تعاون مشترك بين الجامعة واللجنة