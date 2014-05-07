هنية يدعو مصر لإلزام « إسرائيل » بتنفيذ بنود اتفاق سابق مع الأسرى

دعا إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة، مصر بالعمل عى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق سابق لها مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، تم التوصل إليه بوساطة مصرية في مايو/ آيار عام 2010.

وقال هنية خلال مؤتمر نظمته وزارة الأوقاف في مدينة غزة، حول "الزكاة في الإسلام"، اليوم الأربعاء: " ندعو الإخوة الأشقاء في مصر، بإلزام إسرائيل بتنفيذ ما وعدت به، سابقا وأن يتم الضغط على السلطات الإسرائيلية لتنفيذ المطالب المشروعة للأسرى المضربين عن الطعام".

وكان الأسرى في السجون الإسرائيلية قد علقوا إضرابا مفتوحا عن الطعام عام 2012 استمر لـ"28" يوما، عقب توقيع اتفاق عرف آنذاك باسم " الكرامة " بين قيادة الحركة الأسيرة، وإدارة السجون بوساطة مصرية في مايو/ آيار عام 2012.

واستأنفت إسرائيل بموجب الاتفاق زيارة برنامج زيارات أهالي أسرى القطاع بعد منع دام ست سنوات، مع وعود بعدم تجديد الاعتقال الإداري لأي أسير دون توجيه أي تهمة محددة بحقه.

ودعا هنية، إلى التضامن سياسيا وجماهيريا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، مؤكدا وقوف حكومته إلى جانب الأسرى، والعمل على تحقيق مطالبهم.

وفي سياق آخر، قال هنية إنّ حكومته تمضي في طريق تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وتابع: " إذا ما قدر الله للمصالحة الفلسطينية أن تمضي، فإننا نقدم إرثا حكوميا يفخر به كل فلسطيني وعربي، في مجالات التربية والتعليم والجهاد والدعوة".

وقال هنية إن سنوات فترة توليه رئاسة الحكومة منذ عام 2007 كانت مليئة بالمحن والشدائد، وفي ذات الوقت كانت أعواما من الثبات والنصر والعزة في حروب المواجهة مع إسرائيل ومع القضايا التي تعارض ثوابت الفلسطينيين، كما قال.

يشار انه نحو 200 أسيرًا إداريًا في السجون الإسرائيلية، بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي.