استقالة غالبية رؤساء تحرير صحيفة لوموند

قدم رؤساء تحرير صحيفة "لوموند" الفرنسية الثلاثاء استقالة جماعية بعد أشهر من الخلافات مع ادارة الصحيفة بشأن إعادة تنظيم الهيئة التحريرية.

وكتب سبعة من رؤساء التحرير او مساعديهم "منذ أشهر ونحن نرسل العديد من البرقيات للتحذير من أوجه خلل وقصور كبرى ومن غياب الثقة وعدم وجود اتصال مع ادارة التحرير، وذلك لمنعنا من القيام بدورنا في إدارة التحرير" وذلك في رسالة داخلية موجهة الى ناتالي نوغايريد مديرة "لوموند" والى لوي دريفوس رئيس الهيئة الادارية للصحيفة حصلت فرانس برس على نسخة منها.

وأكد هؤلاء عدم رغبتهم في اضعاف الصحيفة و"استعدادهم لتصريف الشؤون الجارية الى ان يتم تعيين فريق جديد". وأضافوا "لقد حاولنا تقديم حلول لهذه المشاكل، بلا جدوى. ونؤكد اليوم اننا لم نعد قادرين على القيام بالمهام المسندة الينا لذلك فاننا نستقيل من مناصبنا".

وتتولى ناتالي نوغايريد ادارة "لوموند" منذ اذار/مارس 2013. وفي برقية داخلية ارسلت في شباط/فبراير الماضي الى معاونيها اشارت الى عزمها على توجيه نحو 50 من العاملين في هيئة التحرير الى اقسام أخرى الجزء الاكبر منهم الى الجريدة الالكترونية. وأبدت النقابات انذاك قلقها من "خطة اجتماعية مقنعة" للاستغناء عن عدد من العاملين.