« حماس » تتهم أجهزة أمن السلطة باعتقال 50 فلسطينيًا من يطا



أكدت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن أجهزة السلطة اعتقلت أكثر من خمسين مواطناً في مدينة يطا، ومنعت فعالية تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وأوضح بيان صادر عن موقع "امامة " المقرب من الحركة، أن جهاز الأمن الوقائي شنّ حملة اعتقالاتٍ واسعةٍ في مدينة يطا جنوب المحافظة، طالت أكثر من 50 شخصاً في المدينة، بحسب إفادات أهالي المدينة.

وكان مواطنون فلسطينيون غاضبون هاجموا ظهر أمس الاثنين مركبةً تابعةً لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، بعد مطاردتها لمركبة كان يستقلّها الشابان محمد عيسى أبو فنار وزكريا اسماعيل أبو فنار، أثناء تضامنهما مع قريبهما الأسير المضرب عن الطعام زيد اسماعيل أبو فنار.

وتأزّم الموقف في يطا بعد اصطدام سيارة المواطنيْن أبو فنار خلال مطاردة الوقائي لها، خصوصاً أنّ عساكر السلطة اعتدوا على المصابيْن بأعقاب السلاح؛ ممّا استدعى نقلهما للمشفى الأهلي في مدينة الخليل.

يشار إلى أنّ الأسير زيد أبو فنار معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة، ومعتقل لدى الاحتلال لأكثر من أربع مرات، فيما يخضع الآن للاعتقال الإداري منذ قرابة العام ويشارك في إضراب ثورة الكرامة، الذي يخوضه 200 أسير إداري في سجون الاحتلال والمضربين منذ 13 يوماً على التوالي.

وفي بيت لحم، اعتقل جهاز المخابرات العامة الأسير المحرّر هارون قاسم (28 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة، علماً أنّه معتقلٌ سياسيٌ سابقٌ عدّة مرات لدى أجهزة السلطة.

وفي طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة، استدعى جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرّر رامي العنبوسي للتحقيق في مقرّاته.