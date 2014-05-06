التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءا جماهيريا في ديوان عائلة عابد

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح لقاءا جماهيريا في ديوان عائلة عابد, تقدم وفد اللجنة الشيخ تحسين الوادية مسئول لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة والشيخ عمر فورة وعددا من كوادر اللجنة, فيما كان في استقبال الوفد وجيه العائلة أبو هيثم عابد وأفراد عائلته.

ورحب الحاج أبو هيثم عابد بالوفد الزائر وشكر لهم زيارتهم وأكد على دور حركة الجهاد الإسلامي الكبير في نشر فكر المقاومة, وتقدمها في كل المجالات وشكر لجنة التواصل الجماهيري لدورها الكبير والمهم في التواصل مع العائلات الفلسطينية.

بدوره, تحدث الشيخ تحسين الوادية عن المصالحة المجتمعية وأهميتها في دفع عجلة المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشيرا لدور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل في دعم المصالحة وإنجازها وخاصةً المجتمعية التي ستسهم بشكل كبير في إتمام المصالحة.

من جانبه تحدث الشيخ عمر فورة، عن النكبة الفلسطينية التي تصادف ذكراها الشهر الجاري، مشيرا لما جرى عام 1948 من ضياع لفلسطين وضياع المقدسات عام 1967. مبينا أن ما جرى من انقسام داخلي تسبب بضياع الإنسان الفلسطيني وهويته وقضيته.

فيما أشار الشيخ شعبان أبو غنيمة لدور لجنة التواصل في إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية التزاور مع كافة العائلات وتأسيس علاقة جيدة مع جميع الجهات بما فيها المؤسسات الأهلية والأمنية.