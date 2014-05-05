وفد من « حماس » برئاسة مشعل يلتقي الممثل الخاص للرئيس الروسي

اجتمع وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في منطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحركة "حماس"، تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم الاثنين، إن اللقاء الذي عُقد الأحد (4|5) "تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، أبرزها اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس، وقضايا تهويد القدس والاستيطان واللاَّجئين، والحصار المفروض على قطاع غزَّة".

وأشار البيان إلى الطرفان تبادلا وجهات النظر حول تطوّرات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه حضر عن الجانب الروسي نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية شوفايف، والسفير الروسي في الدوحة خولوف، كما حضر اللقاء سامي خاطر ومحمد نصر، عضوا المكتب السياسي لحركة "حماس".